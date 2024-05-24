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FANTASTICS たまごっち
商品番号 R83073277514
商品名

FANTASTICS たまごっち
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 5,200 円
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商品詳細

OriginalTamagotchi～BACKTOTHEMEMORIESver.～FANTASTICS中島颯太デザインたまごっち［セット内容］・OriginalTamagotchi…１・取扱説明書…１（本商品に付属のセット内容以外すべて別売りです）［使用電池］CR2032×1（付属）(セットされている電池はテスト用です)新品・未使用・未開封です。未開封のため動作確認などの確認はできません。自宅保管・初期傷等ご理解のうえご購入をお願い致します。#LDH#FANTASTICS#FANTASTICSfromEXILETRIBE#中島颯太#たまごっち人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー···中島颯太グッズ種類···その他人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBE
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