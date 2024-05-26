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値下げ可能！大谷翔平 プロ野球カード 侍ジャパン 金箔 パラレル サインカード
商品番号 C73677838140
商品名

値下げ可能！大谷翔平 プロ野球カード 侍ジャパン 金箔 パラレル サインカード
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北海道日本ハム時代の大谷翔平選手のカードです。侍ジャパンもあります。興味のある方ご検討よろしくお願いします。値下げ可能です！
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