ウィリアムモリス「いちご泥棒」ゴブラン織りタペストリー

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商品詳細
ウィリアムモリス「いちご泥棒」ゴブラン織りタペストリーです。いちご泥棒のデザインをさまざまな花やアーティーチョークなどがゆるやかに渦巻く縁取りが美しいタペストリーです。サイズは縦92cm×横68cmです。素材はコットンになります。黒い裏地部分にはハンギングバーが通せるようになっております。よろしくお願いいたします。
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