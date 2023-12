ウィリアムモリス「いちご泥棒」ゴブラン織りタペストリー

ウィリアムモリス「いちご泥棒」ゴブラン織りタペストリーです。いちご泥棒のデザインをさまざまな花やアーティーチョークなどがゆるやかに渦巻く縁取りが美しいタペストリーです。サイズは縦92cm×横68cmです。素材はコットンになります。黒い裏地部分にはハンギングバーが通せるようになっております。よろしくお願いいたします。



