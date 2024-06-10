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ウィリアムモリス「いちご泥棒」ゴブラン織りタペストリー
商品番号 V45860714168
商品名

ウィリアムモリス「いちご泥棒」ゴブラン織りタペストリー
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウィリアムモリス「いちご泥棒」ゴブラン織りタペストリーです。いちご泥棒のデザインをさまざまな花やアーティーチョークなどがゆるやかに渦巻く縁取りが美しいタペストリーです。サイズは縦92cm×横68cmです。素材はコットンになります。黒い裏地部分にはハンギングバーが通せるようになっております。よろしくお願いいたします。
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