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久保田米僊 嘉永5-明治39 日本画家 画報記者 掛軸 肉筆 紙本 万歳 合箱
商品番号 W80096211701
商品名

久保田米僊 嘉永5-明治39 日本画家 画報記者 掛軸 肉筆 紙本 万歳 合箱
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。肉筆寸法:全体幅37.2cmx長さ185.6cm本紙幅28.8cmx長さ105.3cm材質:紙重さ:530g箱含む状態:シミ、反り、折れがあります。（あくまで主観になります。参考程度にお考え下さい。できるだけ写真でお伝えするように心がけておりますが、全てを写真でお伝えすることは出来かねます。また経年劣化など、中古であるとのご認識の上、ご購入下さい。追加の写真をご希望でしたらご連絡ください。）私にはこちらに関する専門知識がございませんので、真贋保証はできかねます。ご了承くださいませ。日時指定などございましたらご購入時にご連絡下さい。宜しくお願い致します。形式...掛け軸・掛軸主題...人物・肖像
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