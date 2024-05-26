人間国宝『濱田庄司』鐵繪花瓶

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益子焼『人間国宝』濱田庄司作品 鐵繪花瓶■カラー...グレー■種類...宝瓶・花瓶益子焼の人間国宝•濱田庄司氏の鐵絵花瓶代表的な絵付けになります。■高さ…約13,9cm 幅…約9.1cm 口径…約6.5cm■状態…未使用品、無傷でございます。■ビンテージになります。時代を受け継がれたお品物です。共箱の桐箱は経年変化によるヒビが入っております。材質の桐の特性として変色が見られます。箱作りのクギは木釘で出来ております。時代物の見所です。■栞…栃木県宇都宮市中心部の江野町で個展を行なった際に購入した品物。羅蔓洞(ロマンドウ)と言う名の画廊です。昔の方はご存知かと思います。栞も価値ある物です。画廊店主と柳宗悦の言葉が入ってございます。濱田庄司氏の作品をお持ちでも殆ど陶歴書のある物は少く、濱田晋作氏、濱田友緒氏の認めた添書きが多い…古い時代の品物ですから尚更かと思います。濱田庄司氏の作品を引き継いでくださいます方にお譲り致します。大切にお箱に入りましたままですので、どうぞよろしくお願い致します。■プロフィールをご一読の上、ご購入願います。■安価出品です。お値引きご遠慮願います。 ∼∼∼❊お買い上げお待ちしております。❊∼∼∼#濱田庄司#人間国宝#柳宗悦#民藝#益子焼#濱田晋作#濱田友緒#濱田篤哉#島岡達三#民藝運動#セント・アイブス#バーナードリーチ36000