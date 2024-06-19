アクリル絵画　☆ＢＬＯＯＤ　～　和名(恋人の血)☆　　【額装】

題 名: ＢＬＯＯＤ ～ 和名(恋人の血)サイズ: Ｆ４（キャンパスボード）絵 具: アクリル絵の具製作年: ２０１２年作 者: Ｒ.Ｉ.ＪＭａｃｈ＜額＞マイン(金マット）Ｆ４ グレー ガラス仕様型 番： ARTEMONDO製造元： ㈱同志舎★今までも、これからも、ずっと、無名のアーティストの作品です。価値が上がることを期待できる作品ではありません。♡この絵が良いと思っていただけましたらご検討をお願いいたします♡厚みのないキャンパスボードのため、絵画背面に発泡スチロール等を入れて固定して額装してあります。無名アーティストの作品としてご理解のうえご検討頂ければ幸いです。☆らくらくメルカリ便(匿名配送)にて発送させていただきますのでご了承ください☆即購入ＯＫです(#^.^#)！☆



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