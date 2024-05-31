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スキズ THE SOUND 会場限定 特典トレカ スンミン 3点セット
商品番号 D35924910582
商品名

スキズ THE SOUND 会場限定 特典トレカ スンミン 3点セット
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,397 円
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商品詳細

StrayKids\"MANIAC\"ENCOREinJAPAN会場限定JAPAN1stAlbum『THESOUND』特典トレカさいたまスーパーアリーナ（2/11、12）京セラドーム大阪（2/25）CD購入した際にランダム配布されたものです。1セットのみ硬質ケースに入れ、防水対策をして発送します。即購入可◎straykidsストレイキッズスキズバンチャンリノチャンビンヒョンジンハンフィリックススンミンアイエントレカポカランダム
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