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■Maison■SGタイプ エレキギター■
商品番号 E56096750031
商品名

■Maison■SGタイプ エレキギター■
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■Maison　SGタイプエレキギターです。弦高も低く、重量も軽いので、練習用におすすめです。色はレッドチェリー。▽ギター本体のみの出品です。　音出し確認済です。　ギターの状態は全体的に良いと思いますが、　使用に伴うキズ、汚れ、打痕があります。▽ネックはほぼストレート。ギター全長：約101㎝　弦長：約63㎝フレット（22フレット、残8～9分）ナット幅42.5㎜　ペグは問題ありません。弦高：12フレット6弦2㎜。重量：約2.9㎏※擦り傷等、細部まで写真に撮れない場合がございます。又、色の再現性が現物と差異がある場合もございますのでご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/contemplate164377.html
http://narcologia.ru/goods/browse410991.html
http://narcologia.ru/goods/assessor382003.html
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