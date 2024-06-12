KIKUTANI CDJスタンド

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商品詳細
天板300mm×250mm、底板200mm×165mm種類···スタンド・テーブル・ラック発送の際は天板など外して発送いたします。離島の方は送料込みにはなりません。#Pioneer#パイオニア#Technics#テクニクス#ターンテーブル
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