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- 《国美協》TOMOYUKI・友之・桜・油彩画SM号(証明書付)
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商品詳細
絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...桜主な画材...油彩絵の具桜の季節が出番の油彩画でした。とも箱は発送用とお考え下さい。即ご購入OKです。サイズがメール便を越してますので、らくらく宅急便となりますので対面受け取りとなります。雨の日は発送作業はお休みします。
http://narcologia.ru/goods/troupe745611.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild513252.html
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