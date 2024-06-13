《国美協》TOMOYUKI・友之・桜・油彩画SM号(証明書付)

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絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...桜主な画材...油彩絵の具桜の季節が出番の油彩画でした。とも箱は発送用とお考え下さい。即ご購入OKです。サイズがメール便を越してますので、らくらく宅急便となりますので対面受け取りとなります。雨の日は発送作業はお休みします。