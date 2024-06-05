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DREAMS COME TRUE ドリカム リュック
商品番号 F64483613156
商品名

DREAMS COME TRUE ドリカム リュック
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドリカム　DREAMSCOMETRUE　ＷＯＮＤＥＲ３リュック新品未使用ですが、だいぶ前の物なので、未使用に近いとさせていただきます。今では手に入らない、サードアルバム「ＷＯＮＤＥＲ３」の記念、レア品です。35センチ✕42センチマチはありません。撮影のために開封しました。ずっとビニール袋に入っていたので、ヤケもなく美品です。雨濡れ防止をして発送します。きゅっと折り畳んでの発送になります。ご了承ください。ライブLIVE吉田美和コンサートグッズバッグプレミア貴重非売品リュック
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