ファイナルファンタジー８　フィギュア　スコール\u0026リノア

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ファイナルファンタジー８スコール\u0026リノアのフィギュアです。当時発売されたもので古いです。ケースは無し。写真にあるものが全てです。美品を求められる方は、お控えください。(⁠^⁠^⁠)昔のフィギュア好きな方や、中古であることをご理解頂けるときは、よろしくお願い致します。#ファイナルファンタジー８#フィギュア#スコール#リノア