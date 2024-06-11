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商品詳細
新品未使用、未開封ですタバコ、ペット無しの自宅保管です人気でレアなお品です。同じものの出品を拝見させていただいて、希少価値のあるものだと判断させていただきました。⚫︎サイズ Ｌ 七分袖⚫︎未開封のため中身を広げての検品はしておりませんので、ご理解ご了承頂ける方ご検討くださいませ。⚫︎包装袋のシールに少しシミあり⚫︎1枚目写真を二つ折りにして配送致します#浜田省吾#浜省#Ｔシャツ
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