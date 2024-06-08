マイク shure BETA58A ほぼ未使用

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BETA58ASHURE#SHURE#BETA58Aケーブルと本体のみです繋げたことはありますが使ったことは1度もないです。暗室保管でしたので日焼けなどはありません。即購入可です質問値下げ交渉などありましたらコメントにどうぞ