沖縄限定　安室奈美恵 エミーナ 扇子

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新品未開封品になります！！！箱に多少の変形が見られます！！！安室奈美恵花火ショー最後のグッズ！！！！！今後花火ショーは行いません！！！！！！！【激レア】商品になります！！！！今後この扇子は手に入りません！！！！！！！！お早めの決断を…プロフィール参照後、ご理解した方のみご購入下さい！！！