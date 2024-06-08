河北彩花　 サイン入りチェキ　　匿名発送

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商品詳細
河北彩花 サイン入りチェキ AV女優/セクシー女優新品で購入した物です。初期の擦れや傷等気になる方、神経質な方は、購入ご遠慮下さい。生写真等タレントグッズとおまとめ購入の場合は値引きできます。ゆうゆうメルカリ便希望の場合は、購入前にコメント頂ければ対応いたします。送料込みの値段になります。保護して発送します。
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