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- 発送不可倉直接引取りのみ倉田田冨美 「舞妓」 2点日本画 P10号 美人画
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商品詳細
絵画の種類...日本画形式...額縁入り主題...人物・肖像印刷ではなく肉筆です。額のサイズは71cm×58cm程度です。本紙部分は53cm41.5cm程度です、P10のようです。倉田富美(池本富美(倉田扶美枝)くらた・ふみ 1937年京都生まれ 丸山石根に師事 日輝展金賞、特選など 大阪府に住し無所属で活動
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倉田冨美 日本画 | www.csi.matera.it
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