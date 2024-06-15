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Pioneer DJM-900NXS2 パイオニア　ネクサス2
商品番号 O65163231683
商品名

Pioneer DJM-900NXS2 パイオニア　ネクサス2
ブランド名 パイオニアディージェー
特別価格 税込 57,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名:PioneerDJミキサーのDJM-900nexus2です。商品説明:新品で購入してからのワンオーナー品で自宅での使用のみでとても大切に使用していたので美品です。動作確認特に問題なく使用出来ます。スクラッチプレイなどの激しいフェーダーの使い方していないのでフェーダーのガタつきグラつきありません。年式はNexus2は箱に書いいるのですが誤って箱を捨てしまったので不明ですがおそらく2016〜2018年製だと思います。付属品:赤白RCAケーブル×2電源ケーブル
http://narcologia.ru/goods/peroration123215.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei27371.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement418999.html
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