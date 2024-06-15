Pioneer DJM-900NXS2 パイオニア　ネクサス2

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商品詳細
商品名:PioneerDJミキサーのDJM-900nexus2です。商品説明:新品で購入してからのワンオーナー品で自宅での使用のみでとても大切に使用していたので美品です。動作確認特に問題なく使用出来ます。スクラッチプレイなどの激しいフェーダーの使い方していないのでフェーダーのガタつきグラつきありません。年式はNexus2は箱に書いいるのですが誤って箱を捨てしまったので不明ですがおそらく2016〜2018年製だと思います。付属品:赤白RCAケーブル×2電源ケーブル
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