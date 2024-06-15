B'z PARTY限定ギブソンGibsonコラボTシャツSホワイトトートバッグ付

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B'zPARTYギブソン コラボTシャツHeadwhiteSサイズ身幅45センチ着丈64センチ肩幅38.5センチ（素人採寸）２度着用後、自宅で長期保管していました。ホームクリーニング済みです。中古品であることをご理解の上、ご検討ください。神経質な方はご遠慮下さい。トートバッグ付きです。#Bz#稲葉浩志 #松本孝弘人気グループ···B'zグッズ種類···Tシャツ