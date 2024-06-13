漆芸家　三木久延　雲錦うるし絵　小判弁当

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漆芸家 三木久延の雲錦うるし絵 小判弁当箱です。未使用ですが、手袋などをせずに鑑賞してますので、指紋などが付いてしまっていると思います。布袋に汚れがあります。母が父が特注したのではないかと言ってますがよくわかりません。襲名前の品かと思います。久延や親子合作、表悦の作品は沢山有ります。お盆が多いですが、漆絵や香合？など色々。母の許可をいただいたので、小さなお盆を3枚ほど年明けに出品します。