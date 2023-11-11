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- A.CE ポスター作品 サイン入り 額付き グラフィティ
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商品詳細
ロンドンを拠点に活動するストリートアーティスト、A.CE（エイス）のポスター作品になります。額付きのサインもあります。田端のWISHLESSで購入しましたが、詳細はあまり覚えていません。作品サイズ(額込み)横28.6cm×縦39.5cm貴重な作品なので是非！！！エイスはグラフィティの感性、独創性、力強いグラフィックによって構成されるペインティングおよびポスターが特徴的で、80年代のスケート文化やポップアート、特に1910年代に発生した芸術思想・ダダイズムから強く影響を受けました。DOTDOTDOTKAWSKeithHaringMartinWhatsonMr.BrainwashInvaderD*Facestreetart村上隆奈良美智tengaoneMadsaki花井祐介神山隆二高木耕一郎さくらいはじめ江口寿史橋爪悠也河村康介オートモアイたなかみさき長場雄山口歴kyneESOWbacksideworksKousukeShimizuRoooLouTAKANAOKANEKOYUSUDAMAHKbuggykurryArutaSoupHYKRXHITOTZUKILyMAWUFO907yoshi47空山基MrHOLLYWOODMAUMAUBustartA.CEFAKEATOMIKNickWalkerSandraChevrierfanakapanrafaelsliksJeanJullien
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