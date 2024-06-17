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KORG / Microkey air -61 電子ピアノ DTM
商品番号 N56544040379
商品名

KORG / Microkey air -61 電子ピアノ DTM
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 5,400 円
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商品詳細

Bluetoothでも使用可能なミニMIDI鍵盤の61鍵モデルです。写真5枚目のように背面に傷がありますが使用上問題はありません。着払いであれば¥11000までお値下げしますのでご希望の方はその旨コメントください。
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