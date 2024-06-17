KORG / Microkey air -61 電子ピアノ DTM

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商品詳細
Bluetoothでも使用可能なミニMIDI鍵盤の61鍵モデルです。写真5枚目のように背面に傷がありますが使用上問題はありません。着払いであれば¥11000までお値下げしますのでご希望の方はその旨コメントください。
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