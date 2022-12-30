こちらネット限定の山本彩タオルです。よろしくお願いいたします。限定品で数量限定でした。AKB48SKE48NMB48HKT48NGT48乃木坂46山本彩白間美瑠欅坂46指原莉乃宮脇咲良渡辺麻友カレンダー坂道AKB吉本坂46アイドルプロデュース46指原莉乃卒業コンサートizoneAKB48SKE48HKT48NMB48NGT48STU48乃木坂46欅坂46日向坂46白間美瑠吉田朱里村瀬紗英渋谷凪咲太田夢莉山本彩加山本望叶横野すみれ加藤夕夏小嶋花梨直筆サインサイン 石田優美泉綾乃河野奈々帆坂本夏海貞野遥香川上千尋清水里香菖蒲まりん南羽諒山崎亜美瑠安部若菜石塚朱莉井尻晏菜鵜野みずき渋谷凪咲白間美瑠杉浦琴音出口結菜堀詩音前田令子水田詩織安田桃寧東由樹梅山恋和岡本玲奈小川結夏加藤夕夏小嶋花梨塩月希依音上西怜新澤奈央中川美音中野美来原かれん本郷柚巴三宅ゆりあ山田寿々山本彩加山本望叶横野すみれ北村真菜南波陽向和田海佑眞鍋杏樹平山真衣佐月愛果浅尾桃香芳野心咲隅野和奏黒田楓和早川夢菜瓶野神音折坂心春



NMB48キャプテン山本彩が卒業発表（コメントあり） - 音楽ナタリー



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NMB48、山本彩が卒業を発表 「生涯現役で、みなさんの前で歌っていき ...



山本彩が8年間におよぶNMB48生活に幕、新キャプテンは小嶋花梨（ライブ ...



元NMB48・山本彩、体調不良で活動休止 ツアー公演など中止「回復に専念 ...



NMB48山本彩 癒やしの女神になって“ソーシャルあるある”ムービー ...



NMB48が第6期生オーディションを発表！ 山本彩さん「夢に対して熱い ...



NMB48山本彩、ファンからの「マイナス意見を重視」する理由 今後期待 ...



山本彩( NMB48)「NMB48は私の青春でした！」｜ウォーカープラス



9月のTHE FACE 山本彩（NMB48）が初のソロツアーへの思いを語る ...



元NMBの山本彩さんが活動休止 体調不良で全国ツアー中止 | 毎日新聞



NMB48山本彩、卒コン当日の心境告白「高揚と緊張が入り交じってます ...



NMB48卒業の山本彩 「カッコいい」存在になりたい - 日本経済新聞



NMB48山本彩「ライブは全力でふざけたよ！」 | Smart FLASH/スマフラ ...



美女図鑑】NMB48・山本彩＆堀詩音～後編～「全力で闘う美少女２人の ...