香川愛生 直筆サイン色紙 A4ファイル 写真 将棋ガイドブック

ご覧頂きありがとうございます。香川愛生女流三段の時の色紙です。オンラインサロンで購入したものだと思うので、希少なものだと思います。写真は複数枚あります。すべて未開封品未使用です。よろしくお願いします。#女流棋士#将棋



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