ホルンマスピース　アトリエモモ31DW☆

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ホルンのマウスピース、アトリエモモ31DW☆。アレキシャンク。モモの音響処理＋金管調律済み。リム部に少々薄いキズがありますが、比較的綺麗かと思います。本体サテンゴールド＋リム及びカッププラチナメッキ＋プラチナの上からピンクゴールドメッキ仕様、、だったのですがリムのピンクゴールドが剥げています。元々プラチナメッキのみでしたが、どうやら私はプラチナアレルギーがあるらしく上からピンクゴールドをかけていました。ピンクゴールドを剥がして出品したかったのですが、工房が忙しいようでこのまま出品します。極めて珍しい仕様です、かつ吹き心地もとても良い感じです。サテンの豊かな響きとプラチナの引き締まった響きが素晴らしいマウスピースです。手放すかかなり悩みましたが、、内径が小さい物を好むようになった＋アレルギーにより出品します。ほとんどの場合プラチナアレルギーは珍しいようです。値下げ交渉はお受け致しかねます、ご了承願います。