TAMA ドラムペダル\u0026カウベルセット

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商品詳細
30年位前のTAMAドラムペダル\u0026カウベル\u0026練習膝パットの3点セットになります。ペダルケースに入れて発送致しますが、ケースはオマケ程度とお考え下さい。年代物の為、神経質な方は、ご遠慮下さい。値引き交渉もご遠慮下さい。種類···バスドラム
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