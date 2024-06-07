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TAMA ドラムペダル\u0026カウベルセット
商品番号 H13926569430
商品名

TAMA ドラムペダル\u0026カウベルセット
ブランド名 タマ
特別価格 税込 2,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

30年位前のTAMAドラムペダル\u0026カウベル\u0026練習膝パットの3点セットになります。ペダルケースに入れて発送致しますが、ケースはオマケ程度とお考え下さい。年代物の為、神経質な方は、ご遠慮下さい。値引き交渉もご遠慮下さい。種類···バスドラム
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