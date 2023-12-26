アメリカ　国立公園　年間パス　America beautiful pass

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アメリカ国立公園の年間パスです。年間パスの有効期限は「2024年8月末まで」です。1人目の記名欄は記名済みです。2人目の記名欄は空白状態ですので、パスポート等と同じ氏名をご記入の上、国立公園にて提示してください。この年間パス1枚で同乗者全員が国立公園に入園できます。今年の8月に購入し、問題なく使用できました。定価80ドル(約12000円)エリア...海外枚数...1枚利用券の特徴...年間パスポートエリア···海外