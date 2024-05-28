【値下げ！】グレンアラヒー3本 10年カスクBATCH7/12年/15年

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値下げしました。40000→29000コレクション整理のため出品します。大切に飲んで下さる方に届きますように。瓶の上部分の写り込みを消すのに黒く塗ってありますが、商品はしっかり本物です。蒸留所・銘柄···その他熟成期間···10年、12年、15年一本あたりの容量···500〜749ml総数···3本アルコール度数···45～49%、55～59%素人保管のためNCNRでお願いいたします。丁寧に梱包して発送いたします。