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商品詳細
うちの猫用に買いましたがほとんど使ってくれず、物置き化してまさした。2段部分が上下とも引き戸で、1段の方は開戸です。予備のネットの人とネジもあり、分離させることもできます。キャスター付きで移動も楽ちんです。埼玉県西部です。
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