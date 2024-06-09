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猫　美品ケージ
商品番号 P46443195194
商品名

猫　美品ケージ
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

うちの猫用に買いましたがほとんど使ってくれず、物置き化してまさした。2段部分が上下とも引き戸で、1段の方は開戸です。予備のネットの人とネジもあり、分離させることもできます。キャスター付きで移動も楽ちんです。埼玉県西部です。
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