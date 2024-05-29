新品タグ付き　ミュウミュウ シルクキャミソール　ワンピース

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新品タグ付きmiumiuシルク キャミソール3サイズ、36/Lサイズ肩紐長さ調節可能160センチでお尻が隠れるくらいの長さなので、ワンピースとして着用可能です。写真2.3.4.6枚目のお色が実物に違いです。部屋着として着用するのも可愛いと思います☻