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新品タグ付き　ミュウミュウ シルクキャミソール　ワンピース
商品番号 D86669453801
商品名

新品タグ付き　ミュウミュウ シルクキャミソール　ワンピース
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品タグ付きmiumiuシルク　キャミソール3サイズ、36/Lサイズ肩紐長さ調節可能160センチでお尻が隠れるくらいの長さなので、ワンピースとして着用可能です。写真2.3.4.6枚目のお色が実物に違いです。部屋着として着用するのも可愛いと思います☻
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