ENCIRCLE Tシャツ

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ENCIRCLEエンサークル大屋夏南EverydayTCOLOR—clay1回、短時間の着用です。目立った汚れ等は無いかと思いますが、見落とし含めて中古品にご理解頂ける方お願い致します。大屋夏南さんブランドです。適度な透け感・柔らかい生地感・薄いけど丈夫な生地でヴィンテージ感あるクタクタ古着Tシャツを目指した「EverydayT」アメリカなどのクタクタTシャツは、コットンポリエステルやコットンポリエステルレーヨンなどでできています。洗ううちに、コットン部分が痩せていきポリエステル部分が残りクタクタになっていきます。そして、生地も薄くなってきます。それを、綺麗な新品で表現できないか？そんなインスピレーションから生まれた1枚。綿50%ポリエステル50%の混用率で紡績しているため肌触りがなめらかであるとともに、肌ばなれが良く柔らかい風合いを実現しました。アパルトモンL'Appartementsacai(サカイ)TOGAPULLAトーガプルラジルサンダードゥーズィエムクラスDeuxiemeClasseロンハーマンRonHermanシンゾーンコムデギャルソンmame(マメ)ロンハーマンローレンEDIT.FORLULUエディットフォールルイエナフレームワークジャーナルスタンダードスピック＆スパン…など、お好きな方へ