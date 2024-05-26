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ショルダーフリルレーストップス
商品番号 M26519467292
商品名

ショルダーフリルレーストップス
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ショルダーフリルレーストップスお色はホワイトになります。maisondelylaで同じ型が販売されており、大変好評のお洋服となります。定価　7,380円です。海外からのインポート品となります。素人の自宅保管品です。完璧なもののお求めや、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。汚れや傷の見落としがある場合がありますのでご了承の程よろしくお願いいたします。こちらで購入しましたが、似合わなかったため、出品します。韓国　韓国通販　韓国ファッションテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル、地雷系、韓国系、量産型色···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/diamond73958.html
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