ヴァクトー　ヴォヤージュ　3点セット　バッグ

未開封 新品未使用大、中、小 3点セット単品での販売は致しません。付属品無し大→直径約44㎝ マチ約8.5㎝中→直径約32.5㎝ マチ約8㎝小→直径約19㎝ マチ約8㎝多少の誤差はご了承ください。※送料、手数料がありますのでお値下げ不可。サイズが大きいので、ナイロンの袋に入れての発送となります。



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