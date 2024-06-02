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ヴァクトー　ヴォヤージュ　3点セット　バッグ
商品番号 J62757725367
商品名

ヴァクトー　ヴォヤージュ　3点セット　バッグ
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封　新品未使用大、中、小　3点セット単品での販売は致しません。付属品無し大→直径約44㎝　マチ約8.5㎝中→直径約32.5㎝　マチ約8㎝小→直径約19㎝　マチ約8㎝多少の誤差はご了承ください。※送料、手数料がありますのでお値下げ不可。サイズが大きいので、ナイロンの袋に入れての発送となります。
http://narcologia.ru/goods/flight932028.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln523502.html
http://narcologia.ru/goods/ordering217279.html

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