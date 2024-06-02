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ザネラートzanellatoポスティーナpostina M+ベージュ
商品番号 E80436291584
商品名

ザネラートzanellatoポスティーナpostina M+ベージュ
ブランド名 ザネラート
特別価格 税込 8,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ザネラートのとても素敵なバッグです。ストラップもついてます。ストラップは確か未使用ですが、少し汚れがあります。画像でご確認ください。こちらは珍しいM+で、MとLの中間サイズでA4書類やノートパソコンも収納できる大きさでビジネスに理想的なバッグです。数回使用のみで、個人的な感覚としては綺麗な方だと思いますが、感じ方には個人差があるかと存じます。画像でご確認のうえ、ご納得いただける方のみご購入ください。寸法　W:37cm　H:23cm　D:18cmPOSTINA(ポスティーナ)MプラスPOSTINAは1950年代イタリアのポストマンバッグを現代的にアレンジした唯一無二のデザインが特徴です。フランコ・ザネラートが徴兵時代に軍部の郵便物を担う任務に着いたことが、バッグとの最初の出会いでした。兵役を終え、偶然ヴィンテージショップでまた出会ったことに運命とインスピレーションを感じ、ブランドのアイコンバッグとして2011年にデビューしました。カラー···ベージュ素材···本革バッグサイズ···A4サイズ収納可
http://narcologia.ru/goods/ambassador593306.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney183149.html
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