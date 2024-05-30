COACH 大容量 コーチ スワッガー キャリーオール ハンドバッグ レザー 赤

COACH大容量コーチスワッガーキャリーオールハンドバッグレザー赤【ブランド】COACH(コーチ)【商品名】スワッガーキャリーオールハンドバッグ【型番】36488【シリアル】 【サイズ】縦25cm×横33cm×マチ15cm【カラー】レッド【素材】レザー【オープンポケット×2／ファスナーポケット×2【参考価格】78,840円【商品ランク】中古Ａ(すり傷や小傷があり、若干の使用感を感じるが、中古品としては比較的きれいな商品。)【付属品】 保存袋【備考】※中古品の為、写真には写りきらない傷や汚れがある場合がございます。ご購入後の返品・交換が出来ませんので気になる方は、ご購入前に電話かメールにてお問い合わせ下さい。



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