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COACH 大容量 コーチ スワッガー キャリーオール ハンドバッグ レザー 赤
商品番号 I64059972443
商品名

COACH 大容量 コーチ スワッガー キャリーオール ハンドバッグ レザー 赤
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,022 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COACH大容量コーチスワッガーキャリーオールハンドバッグレザー赤【ブランド】COACH(コーチ)【商品名】スワッガーキャリーオールハンドバッグ【型番】36488【シリアル】  【サイズ】縦25cm×横33cm×マチ15cm【カラー】レッド【素材】レザー【オープンポケット×2／ファスナーポケット×2【参考価格】78,840円【商品ランク】中古Ａ(すり傷や小傷があり、若干の使用感を感じるが、中古品としては比較的きれいな商品。)【付属品】  保存袋【備考】※中古品の為、写真には写りきらない傷や汚れがある場合がございます。ご購入後の返品・交換が出来ませんので気になる方は、ご購入前に電話かメールにてお問い合わせ下さい。
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