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【着画追加】マルチパドロック ブレイズハート
商品番号 Y49510538858
商品名

【着画追加】マルチパドロック ブレイズハート
ブランド名 ディールデザイン
特別価格 税込 18,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバー材質···シルバー着用期間...2ヶ月定価ペンダント25300チェーン37400計62700チェーンの長さは40cmです以下公式通販より↓往年の名作、「パドロック」をブラッシュアップ。実際の南京錠と同じ仕組みでパーツが開閉し、好みのバチカンやチェーンとの組み合わせが自在な力作。モチーフも5種類から選ぶ事が出来るので、自分のスタイルに合わせて様々な使い方を楽しんでほしい逸品。素材：SILVER925大きさ：縦29mm,横17mm注意：画面上と実物では色具合が異なって見える場合がございます。ご了承下さい。dealdesignディールデザインシルバーアクセ南京錠シルバーアクセサリークロムハーツChromeHeartsGINYAソカロZOCALOロンワンズLONEONESニルグレイヴNil:GRAVEシルバーギークスSILVERGEEKSグラムスケイルGLAMSCALEシルバー925JustinDavisストレンジフリークデザインArtemisClassicSTRANGEFREAKDESIGNSBloodyMaryジャスティンデイビスアルテミスクラシックブラッディマリーロイヤルオーダーROYALORDER
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