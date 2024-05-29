【着画追加】マルチパドロック ブレイズハート

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商品詳細
カラー···シルバー材質···シルバー着用期間...2ヶ月定価ペンダント25300チェーン37400計62700チェーンの長さは40cmです以下公式通販より↓往年の名作、「パドロック」をブラッシュアップ。実際の南京錠と同じ仕組みでパーツが開閉し、好みのバチカンやチェーンとの組み合わせが自在な力作。モチーフも5種類から選ぶ事が出来るので、自分のスタイルに合わせて様々な使い方を楽しんでほしい逸品。素材：SILVER925大きさ：縦29mm,横17mm注意：画面上と実物では色具合が異なって見える場合がございます。ご了承下さい。dealdesignディールデザインシルバーアクセ南京錠シルバーアクセサリークロムハーツChromeHeartsGINYAソカロZOCALOロンワンズLONEONESニルグレイヴNil:GRAVEシルバーギークスSILVERGEEKSグラムスケイルGLAMSCALEシルバー925JustinDavisストレンジフリークデザインArtemisClassicSTRANGEFREAKDESIGNSBloodyMaryジャスティンデイビスアルテミスクラシックブラッディマリーロイヤルオーダーROYALORDER
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