フェンディ ミニストラップユー ズッカ ショルダーストラップ

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#KOの販売リストにてブランド品出品しております。是非他出品もご確認ください！【商品名】FENDIフェンディレザーハンドバッグロゴ【カラー】ズッカ柄ブラウン茶色【購入先】中古ブランド品取り扱い店（鑑定済み）【サイズ】全長：約39.0cm、幅：約4.3cm金具部分:横2.5cmx5.0cm※素人採寸となります。⭐️状態・中古品となりますので、小傷、汚れ、スレなど多少使用感がございますが、大きなダメージはなくお写真のとおりコンディションは良好です✨⭐️デザインフェンディのアイコニックなズッカ柄が特徴のこのミニストラップユーショルダーストラップは、お持ちのバッグに個性をプラスすることができるアイテムです。洗練されたデザインが、どんなバッグにもマッチし、コーディネートのアクセントになります。⭐️機能性取り外し可能な金具が両端に付いており、お手持ちのバッグに簡単に取り付けることができます。また、長さ調節が可能なので、自分に合ったサイズでショルダーバッグやクロスボディバッグとしてお使いいただけます。⭐️総評フェンディのミニストラップユーズッカショルダーストラップは、デザイン性と機能性を兼ね備えたお洒落なアクセサリーです。お手持ちのバッグに個性をプラスし、おしゃれを楽しむことができる逸品ですので、この機会にぜひお手に取ってみてください。中古品販売店（古物商許可証大阪府公安員会第62228R025735号）にて購入しており真贋確認済みの正規品です。ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。