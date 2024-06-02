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- 美品 23区 軽量 ストライプ コットン チュニック ブラウス オレンジ 38
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商品詳細
即購入歓迎＾＾お値下げしました23区ニジュウサンクオンワード樫山ナチュラル日本製サイズ38／ オレンジ着丈70身幅51袖丈52長めの着丈にほどよく開きのあるスキッパーデザインの、清涼感のあるコットン素材のチュニックシャツになります。ダメージも無くまだまだ着用いただけます。ペット、喫煙者、香水❌無しです。ユーズド品ご理解いただける方宜しくお願いします。色···オレンジ袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、ストライプ、レース、襟付き素材···コットン(綿)テイスト・シーン···オフィスカジュアル、カジュアル
http://narcologia.ru/goods/revamp26822.html
http://narcologia.ru/goods/diamond764958.html
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