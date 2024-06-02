美品　23区　軽量　ストライプ　コットン　チュニック　ブラウス　オレンジ　38

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即購入歓迎＾＾お値下げしました23区ニジュウサンクオンワード樫山ナチュラル日本製サイズ38／ オレンジ着丈70身幅51袖丈52長めの着丈にほどよく開きのあるスキッパーデザインの、清涼感のあるコットン素材のチュニックシャツになります。ダメージも無くまだまだ着用いただけます。ペット、喫煙者、香水❌無しです。ユーズド品ご理解いただける方宜しくお願いします。色···オレンジ袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、ストライプ、レース、襟付き素材···コットン(綿)テイスト・シーン···オフィスカジュアル、カジュアル