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美品　23区　軽量　ストライプ　コットン　チュニック　ブラウス　オレンジ　38
商品番号 G81870186957
商品名

美品　23区　軽量　ストライプ　コットン　チュニック　ブラウス　オレンジ　38
ブランド名 ニジュウサンク
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入歓迎＾＾お値下げしました23区ニジュウサンクオンワード樫山ナチュラル日本製サイズ38／　オレンジ着丈70身幅51袖丈52長めの着丈にほどよく開きのあるスキッパーデザインの、清涼感のあるコットン素材のチュニックシャツになります。ダメージも無くまだまだ着用いただけます。ペット、喫煙者、香水❌無しです。ユーズド品ご理解いただける方宜しくお願いします。色···オレンジ袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、ストライプ、レース、襟付き素材···コットン(綿)テイスト・シーン···オフィスカジュアル、カジュアル
http://narcologia.ru/goods/revamp26822.html
http://narcologia.ru/goods/diamond764958.html
http://narcologia.ru/goods/septet779219.html
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