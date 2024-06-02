ラルフローレン ギンガムチェックシャツ

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商品詳細
素材···コットンカラー···レッド袖丈···長袖柄・デザイン···ギンガムチェック季節感···春、夏、秋、冬ボタンダウンスリムフィット●サイズ：タグ表記4サイズ平置き採寸肩幅38cmバスト45cm身幅40cm着丈68cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：綿100%●状態：試着のみですが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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