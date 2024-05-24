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クロエ　ブラウス　シルク
商品番号 I31659630950
商品名

クロエ　ブラウス　シルク
ブランド名 クロエ
特別価格 税込 1,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロエのブラウスになります。肩幅36胸囲100長い58cmくらいシルク生地なので脇下、襟もの内側に汗シミ変色あり。
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