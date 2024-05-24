me\u0026me couture フリルオフショルカットソー

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DEICYで購入した、me\u0026mecoutureのフリルカットソーです。数回しか着用していない為、毛羽立ちなども目立たず状態は良いです。⚠️古着であることをご理解の上お求めください。ビニールに入れて、ゆうゆうメルカリ便で発送いたします。