me\u0026me couture フリルオフショルカットソー

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商品詳細
DEICYで購入した、me\u0026mecoutureのフリルカットソーです。数回しか着用していない為、毛羽立ちなども目立たず状態は良いです。⚠️古着であることをご理解の上お求めください。ビニールに入れて、ゆうゆうメルカリ便で発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/protein668534.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis809544.html
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