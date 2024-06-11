プーマ　チュニック　半袖

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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏新品、未使用です。2枚目の写真は、光の関係でグレーに見えますが、色は黒です。1枚目の色味が、実際の現物の色味です。購入してから、一度も袖を通す機会がありませんでした。必要な方の元に届き、着て頂けますように。
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