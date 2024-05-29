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- ほぼ未使用 正規品 ズンバ ZUMBA ウェア 黒 ブラック Tシャツ XS
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商品詳細
ほぼ未使用 試着のみ正規品ZUMBAズンバズンバウェア半袖 Tシャツレディースになります。色はブラック ホワイトサイズは海外 XSになります。jwi公式サイトにて購入したものですので、正規品です。何かありましたらお気軽にどうぞ。また他にも、ズンバウェア多数出品しております。#ズンバウェア#タンク#Tシャツ#ズンバ#ダンス#フィットネス#Zumba#ZUMBA#jwi#正規品#新品未使用柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト
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