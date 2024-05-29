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ほぼ未使用　正規品 ズンバ ZUMBA ウェア　黒　ブラック　　Tシャツ　XS
商品番号 I36344778789
商品名

ほぼ未使用　正規品 ズンバ ZUMBA ウェア　黒　ブラック　　Tシャツ　XS
ブランド名 ズンバ
特別価格 税込 1,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ほぼ未使用　試着のみ正規品ZUMBAズンバズンバウェア半袖　Tシャツレディースになります。色はブラック　ホワイトサイズは海外　XSになります。jwi公式サイトにて購入したものですので、正規品です。何かありましたらお気軽にどうぞ。また他にも、ズンバウェア多数出品しております。#ズンバウェア#タンク#Tシャツ#ズンバ#ダンス#フィットネス#Zumba#ZUMBA#jwi#正規品#新品未使用柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト
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