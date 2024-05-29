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イズスカラー533206：花柄ニットソー ロングスリーブTシャツ
商品番号 M66954423605
商品名

イズスカラー533206：花柄ニットソー ロングスリーブTシャツ
ブランド名 イズスカラー
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージライクな大花柄にプリントしたニットソーです。キャミソールなどと合わせて一枚着はもちろん、インナーとしてレイヤードコーデも映えるトップスに仕上げました。薄手のニットソー生地で伸縮性もあり、体のラインに程よくフィットしすっきりとしたシルエットに。トレンドのモックネックでこれ一枚で旬なスタイリングが完成。キレイめからカジュアルまで色んなスタイリングに活躍するアイテムです。ーーーーー裏地：なし透け感：透け感あり生地の厚さ：薄手生地感：なめらか伸縮性：ありポケット：なしーーーーーサイズ総丈身幅肩幅袖丈重さoneサイズ約66cm約45㎝約39㎝約58㎝約140gカラー38（グリーン）素材ポリエステル95%・ポリウレタン5%¥4,950
http://narcologia.ru/goods/traverse935426.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador885206.html
http://narcologia.ru/goods/recommended754290.html

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