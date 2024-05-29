- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(七分/長袖)
- >
- イズスカラー533206：花柄ニットソー ロングスリーブTシャツ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ヴィンテージライクな大花柄にプリントしたニットソーです。キャミソールなどと合わせて一枚着はもちろん、インナーとしてレイヤードコーデも映えるトップスに仕上げました。薄手のニットソー生地で伸縮性もあり、体のラインに程よくフィットしすっきりとしたシルエットに。トレンドのモックネックでこれ一枚で旬なスタイリングが完成。キレイめからカジュアルまで色んなスタイリングに活躍するアイテムです。ーーーーー裏地：なし透け感：透け感あり生地の厚さ：薄手生地感：なめらか伸縮性：ありポケット：なしーーーーーサイズ総丈身幅肩幅袖丈重さoneサイズ約66cm約45㎝約39㎝約58㎝約140gカラー38（グリーン）素材ポリエステル95%・ポリウレタン5%¥4,950
http://narcologia.ru/goods/traverse935426.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador885206.html
http://narcologia.ru/goods/recommended754290.html
http://narcologia.ru/goods/traverse935426.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador885206.html
http://narcologia.ru/goods/recommended754290.html
533206：花柄ニットソー ロングスリーブTシャツ
iS ScoLar - イズスカラー 533206：花柄ニットソー ロングスリーブT ...
533206：花柄ニットソー ロングスリーブTシャツ
イズスカラー 533206：花柄ニットソー ロングスリーブTシャツ
533206：花柄ニットソー ロングスリーブTシャツの通販-ScoLar
533206：花柄ニットソー ロングスリーブTシャツの通販-ScoLar
533206：花柄ニットソー ロングスリーブTシャツ
533206：花柄ニットソー ロングスリーブTシャツ
533206：花柄ニットソー ロングスリーブTシャツ
533206：花柄ニットソー ロングスリーブTシャツの通販-ScoLar
花柄ニットソー ロングスリーブTシャツ
iS ScoLar - イズスカラー 533206：花柄ニットソー ロングスリーブT ...
533206：花柄ニットソー ロングスリーブTシャツ