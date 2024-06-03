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【サステナブル】フレアカフスコンビプルオーバー
商品番号 U78535821933
商品名

【サステナブル】フレアカフスコンビプルオーバー
ブランド名 アダムエロペ
特別価格 税込 1,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用・タグ付きです☺︎定価9,900円《洗える・環境配慮》異素材コンビがデザインポイント。無地の使いやすさはそのままに、シルエットに変化を加えた着映えプルオーバーADAMETROPE'FEMME【Material】身頃:目の詰まったCOTTONUSAを使用した、きれいな目面の天竺素材を使用。袖口:きれいな表面感のブロード素材を使用。【Design】2重に仕上げたカフス見えの袖口がポイントの、異素材コンビプルオーバー。袖のカフスは、そのまま垂らしたり、結んでリボンのように見せたりと、気分によってアレンジが可能。アームホールのラインを中心側に入れ込み、袖にボリュームを持たせながらも華奢見えするようにこだわった一着。ボトムにインでもアウトでも整いやすい、やや短めの着丈もポイント。【Stylingpoint】袖にボリュームとデザインのあるプルオーバーなので、タイトスカートやパンツと合わせるなど、すっきりしたボトムとの合わせがおすすめ。素材···コットンカラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/rouge425010.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect296870.html
http://narcologia.ru/goods/passionate172113.html
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