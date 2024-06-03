新品未使用　ラコステ　ポロシャツ　レディース　42 ピンク

こちらはラコステレディースポロシャツ、お色はピンクです。サイズは42でLサイズです。平置き採寸でもご確認ください。試着のみの新品未使用タグ付きです。普段着やゴルフ、テニス、乗馬などのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅38身幅43着丈58



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