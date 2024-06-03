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新品未使用　ラコステ　ポロシャツ　レディース　42 ピンク
商品番号 Y59067553099
商品名

新品未使用　ラコステ　ポロシャツ　レディース　42 ピンク
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 2,067 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはラコステレディースポロシャツ、お色はピンクです。サイズは42でLサイズです。平置き採寸でもご確認ください。試着のみの新品未使用タグ付きです。普段着やゴルフ、テニス、乗馬などのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅38身幅43着丈58
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