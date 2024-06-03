

★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ ★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ



★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ ★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ



★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ ★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ



★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ ★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ



★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ ★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ



★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ ★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ



★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ ★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ



★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ ★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ



★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ ★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ



★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ ★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ



★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ ★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ



★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ ★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ



★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ ★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ



★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ ★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ



★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ ★アーバンリサーチドアーズ★リネンレーストリミングプルオーバーシャツ

ご覧いただきありがとうございます。アーバンリサーチドアーズリネンレーストリミングプルオーバーシャツ■サイズ・着丈66cm・身幅83cm・肩幅66cm■カラーイエローグリーン■状態全体的に多少使用感はありますが、大きなきずや汚れはありません。■素材麻100%■商品説明抜け感のあるオーバーシャツのショルダーや脇にライン状のレースを組み合わせ、大人ナチュラルなアイテムに仕上げた一着。着込むほどに風合いの生まれるリネン100%の生地を使用し、くたっとした柔らかい肌触りが心地良いため気温がしっかりと上がってからでも涼しげに着ることができます。腰までかかる着丈は体型カバーにも一役買い、合わせるボトムスデザインも選びません。ルーズシルエットながらもスキッパーネックがスッキリとした印象です。フレームワーク ジャーナルスタンダード ギャルリーヴィー マカフィー イエナスピックアンドスパンユナイテッドアローズトゥモローランドなどお好きな方に⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎そのほかにもいろいろ出品しています。こちらからぜひご覧くださいませ。↓↓↓#Ricouselectレディス服★おまとめ割引実施中！・2点5%オフ（フォロワー様、リピーター様8%オフ）・3点以上8%オフ（フォロワー様、リピーター様10%オフ）※フォロワー様、リピーター様は購入前にコメント下さいませ！⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎