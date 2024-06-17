URBAN RESEARCH ROSSO/ウール混フェイクムートンショートコート

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URBANRESEARCHROSSOのウール混フェイクムートンショートコートです。カラー/アイボリーサイズ/フリーサイズ素材/表側:ポリエステル100%裏側:基布:ポリエステル100%ファー:アクリル55%ポリエステル30%毛15%2万3000円ほどで購入しました。とても人気の商品で一目惚れして購入したのですが、大事に取っておくうちに好みが変わってしまったため出品することにしました。着用するつもりでしたのでタグは切りましたが未使用となっております。新品未使用ですが自宅保管品ですのでご理解の上ご検討よろしくお願い致します。他にも衣類をたくさん出品しておりますので良ければご覧くださいませ。#アーバンリサーチ#アーバンリサーチロッソ