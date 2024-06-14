【美品】フルラ テッサ レザー 2way ハンドバッグ スクエア シボ革

●即購入OK！（先に購入された方優先）●フォロー割・まとめ割実施中！ 詳しくはプロフィールをご覧ください●It'sokaytocommentinEnglish！【素材】レザー【サイズ（cm）】横幅27×高さ23×マチ12持ち手高13ショルダー長110～11【内ポケット】ファスナーあり：1ファスナーなし：2【状態】少し型崩れがありますが、目立った傷や汚れ、角スレ等なくUSED品としては全体的にきれいな状態です。レザー部分にはレザー用保湿クリームを塗布していますので、到着後すぐにご使用いただけます。【購入元】大手ブランド買取店ストアのオークション（鑑定済み）【付属品】なし（バッグのみ）#ゆとが出品しているレディース商品はこちら#ゆとが出品している全ての商品はこちらキーワード：フルラ FURLA テッサ TESSA 2WAY ハンドバッグ ショルダーバッグ クロスボディ 手提げ 手さげ 肩掛け 肩がけ 斜め掛け 斜めがけ おしゃれ お洒落 デート お出かけ 外出 遊び 通勤 通学 仕事 ビジネス 本革 レザー 鞄 かばん カバン 青色 ブルー 【その他】・ご購入前にプロフィールもご一読ください・極力実物と同じ色に見えるように撮影しておりますが、お使いのモニターによっても微妙に異なる場合があります・光の反射により白く映る場合があります・サイズは素人採寸のため誤差があります・画像・説明文にないものは付属しません・付属品欄にはカード等メイン商品の機能に関係ないものについて記載します・付属品については汚れや傷等あっても保証しかねますので気になる方はご質問ください・ご不明点、質問等ございましたらコメントよりお問い合わせください081023-107A2-0380



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