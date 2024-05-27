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ケイトスペード黒カバン　ハンドバッグ
商品番号 P84405934166
商品名

ケイトスペード黒カバン　ハンドバッグ
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横幅　27cm高さ　20cmマチ　10cm内ポケット1つありアウトレットで数年前に購入しました。数えるほどしか使用していませんので傷などはありません。
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